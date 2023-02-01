Лавров рассказал о стремлении России к стабильности на энергорынках

Это идет вразрез с тем, что пытаются делать США и их союзники, отметил министр

Россию и Алжир отличает полное совпадение позиций в отношении энергетических рынков — мы "стремимся к тому, чтобы рынки были стабильными". Такое заявление сделал в среду, 1 февраля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как отметил глава МИД, для поддержания стабильности "не надо пробовать "играть" с ценами и искусственно их "бросать" то в одну, то в другую сторону, как это пытаются делать США и их союзники в отношении российской нефти и газа".

Лавров положительно оценил решение, принятое на очередном министерском заседании ОПЕК+, относительно объемов добычи нефти. Участники встречи порекомендовали не повышать квоты, что вызвало "болезненную реакцию тех, кто хотел, чтобы этот рынок обслуживал только их интересы в ущерб производителям "черного золота", рассказал российский министр.

Однако принятое решение подтвердило скоординированный единый подход всех участников этого объединения к регулированию рынка нефти и нефтепродуктов с опорой на баланс интересов производителей и потребителей, заявил Лавров в интервью телеканалу RT Arabic, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Ранее источники отмечали, что у России есть шанс восстановить статус главного поставщика энергоресурсов в Евросоюз и вновь стать ключевой фигурой на европейском энергетическом рынке. Несмотря на стремление ЕС к энергетической независимости и попыткам найти альтернативы российским энергоресурсам, они остаются наиболее доступными для европейских стран.

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