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Россия возложила на Запад вину за вовлечение ядерных держав в конфликт

21:19
  • среда
  • 01 февраля 2023

При этом звучат неоправданные обвинения в адрес Москвы

Официальная риторика России по вопросам применения ядерного оружия полностью соответствует международным обязательствам нашей страны, вопреки звучащим с Запада обвинениям. Такое заявление сделал в среду, 1 февраля, старший советник постоянного представительства России при женевской штаб-квартире ООН Денис Жуйков.
США заявили о готовности применить ядерное оружие

Дипломат напомнил, что российские доктрины в области ядерного сдерживания, сказал он, "очерчены предельно четко, не позволяют расширительного толкования и носят сугубо оборонительную направленность".

Обвинения со стороны делегаций государств Запада в адрес России относительно угроз ядерным оружием являются не более чем элементом беспрецедентной антироссийской кампании, тогда как в действительности все обстоит иначе, отметил Жуйков.

По словам дипломата, именно "по вине государств Запада на европейском пространстве разразился серьезнейший кризис с вовлечением ядерных держав", поэтому "российские официальные лица были вынуждены несколько раз обращаться к теме возрастания ядерных рисков", сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что никто в политическом и военном руководстве России никогда не выступал с угрозами применения ядерного оружия. По его словам, Москва исходит из заявления президентов России и США от 2021 года о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

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