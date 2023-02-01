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В Госдуме предложили сделать новые регионы свободной от налогов зоной

21:40
  • среда
  • 01 февраля 2023

Необходимые механизмы и институты в России уже есть, их можно применять на новых территориях

Новые субъекты России могут стать экспериментальной зоной, которая будет освобождена от налогов и ряда бюрократических процедур. Об этом рассказал в среду, 1 февраля, председатель думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР).
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Парламентарий отметил, что "все эти институты и инструменты уже функционируют на территории нашей страны", причем "их можно соединить в один".

По мнению депутата, сделать это нужно "не в отдельно взятом городе или в отдельно взятом порту, а в целом все четыре субъекта в силу понятных обстоятельств должны стать экспериментальной зоной, освобожденной от обременения, от лишних бюрократических процедур, налогов, чтобы здесь был взрывной экономический рост".

Диденко рассказал, что по этому вопросу ведется диалог с главой федерального правительства Михаилом Мишустиным, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поднять налоги для уехавших из России. По его словам, в нижней палате парламента работают над законом о повышении налоговых ставок для россиян, покинувших страну. Политик заявил, что "так будет справедливо".

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