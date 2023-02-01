WSJ: США отправят Киеву ракеты GLSDB высокой дальности

Официально эта информация не подтверждалась

Американские власти могут объявить в пятницу, 3 февраля, о новом пакете военной помощи Украине. Об этом в среду, 1 февраля, рассказали информированные источники.

Как пишет The Wall Street Journal, впервые в список поставляемых Украине вооружений будут включены ракеты GLSDB с максимальной дальностью около 150 км.

Издание указывает, что данный снаряд весом порядка 113 кг оснащается ракетным двигателем и может быть запущен из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее в средствах массовой информации уже появлялась информация о том, что Вашингтон готовит пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, который, как ожидается, впервые будет включать ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружение. Пока США передают Киеву снаряды GMLRS с дальностью 80 километров.

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