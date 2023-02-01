ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

WSJ: США отправят Киеву ракеты GLSDB высокой дальности

22:19
  • среда
  • 01 февраля 2023

Официально эта информация не подтверждалась

Американские власти могут объявить в пятницу, 3 февраля, о новом пакете военной помощи Украине. Об этом в среду, 1 февраля, рассказали информированные источники.
Зеленский выпрашивает у Запада ракеты и истребители

Как пишет The Wall Street Journal, впервые в список поставляемых Украине вооружений будут включены ракеты GLSDB с максимальной дальностью около 150 км.

Издание указывает, что данный снаряд весом порядка 113 кг оснащается ракетным двигателем и может быть запущен из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее в средствах массовой информации уже появлялась информация о том, что Вашингтон готовит пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, который, как ожидается, впервые будет включать ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружение. Пока США передают Киеву снаряды GMLRS с дальностью 80 километров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Запуск баллистической ракеты
Запуск баллистической ракеты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.