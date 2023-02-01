Великобритания опровергла намерение отправить своих военных на Украину

При этом отказ от поставок истребителей Киеву не является окончательным

Правительство Великобритании не собирается направлять свои войска на Украину, несмотря на призывы ряда политиков. Об этом в среду, 1 февраля, рассказал представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

При этом чиновник не исключил возможность поставок Украине ракет большей дальности, заявив, что в Лондоне "готовы делать все возможное, чтобы Украина могла гарантировать долгосрочный мир", сообщает ТАСС.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британское правительство не принимало окончательного решения о невозможности передать Киеву истребители.

Однако, как подчеркнул глава Минобороны, пока Лондон считает правильным воздерживаться от их отправки на Украину, сообщает Reuters.

Ранее в посольстве России в Лондоне отметили, что заявления британских политиков ведут к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, "в которую Великобритания с каждым днем втягивается все больше".

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