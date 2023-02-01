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Великобритания опровергла намерение отправить своих военных на Украину

22:02
  • среда
  • 01 февраля 2023

При этом отказ от поставок истребителей Киеву не является окончательным

Правительство Великобритании не собирается направлять свои войска на Украину, несмотря на призывы ряда политиков. Об этом в среду, 1 февраля, рассказал представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

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При этом чиновник не исключил возможность поставок Украине ракет большей дальности, заявив, что в Лондоне "готовы делать все возможное, чтобы Украина могла гарантировать долгосрочный мир", сообщает ТАСС.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британское правительство не принимало окончательного решения о невозможности передать Киеву истребители.

Однако, как подчеркнул глава Минобороны, пока Лондон считает правильным воздерживаться от их отправки на Украину, сообщает Reuters.

Ранее в посольстве России в Лондоне отметили, что заявления британских политиков ведут к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, "в которую Великобритания с каждым днем втягивается все больше".

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