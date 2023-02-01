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Джонсон признал вину НАТО в обострении отношений с Россией

22:40
  • среда
  • 01 февраля 2023

Политик объяснил это противоречивыми заявлениями по членству Украины в Альянсе

До начала российской спецоперации Североатлантический альянс "посылал противоречивые сигналы" относительно возможного принятия Украины в свои ряды. Это усугубило напряженность в отношениях между военным блоком и Россией, рассказал в среду, 1 февраля, бывший британский премьер-министр Борис Джонсон.
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По словам политика, до российской спецоперации "НАТО сделала достаточно обнадеживающих заявлений по поводу вступления Украины в Альянс, чтобы дать Путину повод сказать, что это произойдет".

При этом "за спиной у украинцев мы постоянно говорили русским", что Украина не станет членом Североатлантического альянса, а также заявляли "всем другим колебавшимся, что этого, конечно же, не случится до греческих календ, до тех пор, пока Аид не замерзнет".

Поскольку "одним мы говорили одно, а другим — другое", российская сторона "этим воспользовалась", заявил Джонсон. Он выразил сожаление в связи с тем, что западные государства не проявили достаточную решительность, чтобы принять Украину в НАТО до конфликта с Россией и боевых действий, сообщает ТАСС.

Ранее Борис Джонсон заявил, что предупреждал российского лидера Путина о западных санкциях перед началом специальной военной операции на Украине. По словам британского политика, президент России во время "очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора" пытался внушить ему страх в ответ на предупреждения о недопустимости СВО.

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