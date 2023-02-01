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Эрдоган подтвердил отказ в удовлетворении заявки Швеции на членство в НАТО

22:55
  • среда
  • 01 февраля 2023

Для принятия государства в Альянс требуется согласие всех его членов

Турция в настоящее время не смотрит положительно на принятие Швеции в НАТО. Такое заявление сделал в среду, 1 февраля, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Политик подчеркнул жесткую позицию Анкары относительно заявки Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс, сообщает телеканал TRT 1. При этом Эрдоган не стал уточнять, возможно ли возвращение к обсуждению этого вопроса и на каких условиях.

Согласие Анкары как одного из членов Альянса необходимо, чтобы Швеция была принята в НАТО. Однако отношения Турции и Швеции резко обострились после публичной акции по сожжению Корана в Стокгольме с ведома и согласия шведских властей.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём подтвердил, что процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен из-за провокационной акции, пока договориться с Турцией о компромиссе не удается. При этом политик заявил, что "мы не идем на компромисс со свободой слова", а "религия не является частью соглашения" с турецкими властями об условиях вступления в Альянс.

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
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