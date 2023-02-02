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Политолог: Европа лишается перспектив экономического развития

08:37
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Большинство стран ЕС находится в тотальной зависимости от США

Назревает ли в лагере западных стран раскол по вопросу поддержки Украины? Почему лидеры Венгрии и Хорватии все резче критикуют военную помощь Киеву? Осознают ли европейские политики, что им надо привыкать жить в условиях многополярного мира?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Президент Хорватии Зоран Миланович и премьер Венгрии Виктор Орбан принадлежат к тем немногим европейским политикам, которые ориентируются на свои национальные интересы, пытаются отстаивать экономическое развитие и безопасность своих стран. Они понимают, что конфликт с Россией им не выгоден, потому что он резко подрывает безопасность. При этом, попав в тотальную зависимость от США, Европа лишается перспектив экономического развития и несет гораздо больший ущерб, чем те же самые Соединенные Штаты", - отметил эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Суслова смотрите в видео

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