Промычать о главном: зачем американка пришла с коровой на Красную площадь

Ранее активистка уже "прославилась" в Варшаве и Лондоне

В Москве задержали гражданку США, которая пришла с теленком на Красную площадь. Нет, она не искала заливных лугов для выпаса питомца и не ошиблась адресом.

Доктор - так зовут корову. Ее друг - Алисия Дэй. Веган, экоактивист, ранее она уже прославила себя в других столицах, теперь очередь дошла до Москвы. Побуждения - самые благие: теленок был куплен не в качестве домашнего животного, Алисия утверждает, что просто спасла его.

Активистка уже прославилась в Варшаве, где купила барана и катала его на общественном транспорте, не обращая внимания на шоковое состояние животного. Прославилась и в Лондоне, когда спасла от забоя свинью, получившую имя Джикси Пикси.

Самые бездушные британцы в комментариях удивлялись слишком близким отношениям Джикси Пикси и Алисии Дэй. Хозяин квартиры был недоволен тем, что в доме живет свинья. А Общество защиты животных обвинило активистку чуть ли не в истязании невинного поросенка, которому ее квартира совсем не подходила для счастливой жизни.

Задержанная на Красной площади активистка упирала на то, что просто хотела познакомить животное с достопримечательностями столицы. В Тверском суде на ее прогулку посмотрели иначе.

"Гражданка США, являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных, гуляла по Красной площади в районе памятника средневекового зодчества "Лобное место", используя теленка в качестве наглядной агитации и выкрикивая лозунг "Животные - не еда!", - сказано в протоколе.

Похоже, главный шок от этой акции испытал сам теленок, точнее - телка, которую доставили в Центр реабилитации животных. Вегану-активистке назначили штраф в 20 тысяч рублей. А за сопротивление сотрудникам полиции - арест 13 суток. Еще немного скандальной славы.

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