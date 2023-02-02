Важнейшая дата: 80 лет назад завершилась Сталинградская битва

Минобороны запустило мультимедийный раздел, где представлены уникальные архивные документы

Сообщение красным карандашом на обычных блокнотных листах - на самом деле важный исторический документ. На последней странице личная подпись - "И. Сталин". 24 августа 1942 года верховный главнокомандующий обращается к генералам Красной армии.

"Советую обязательно и прочно закрыть нашими войсками дверцу, через которую прорвался противник к Сталинграду. Окружить прорвавшегося противника и истребить его. На фронте западнее и южнее Сталинграда безусловно удерживать свои позиции. Частей с фронта не снимать. И, безусловно, продолжать контратаковать", - цитирует обращение Виктория Каяева, заместитель начальника научно-исследовательского отдела Центрального архива Министерства обороны.

К тому моменту в Сталинграде складывается почти катастрофическая ситуация. Противник занимает больше половины города. Среди документов, например, есть свидетельства, как фашисты захватили пять цехов тракторного завода. При этом два оставшихся продолжали работать. Задача Вермахта в тот момент - прорваться к Волге. Для немецкой армии это была не просто важная транспортная артерия: река открывала путь на Кавказ, а значит - к нефти.

Красной армии нужно было любой ценой удержать Сталинградский рубеж. Чтобы операция прошла успешно, в ставке приказывают принять меры предосторожности.

"Товарищ Сталин - Васильев, Жуков - Константинов. Дальше мы увидим документы, которые будут адресованы Константинову, подписанные Васильевым. То есть мы понимаем, что этот документ адресован Жукову, подписал его Сталин", - объясняет Каяева.

Так же подписан и документ, который положил начало операции "Кольцо" по уничтожению частей противника. Уже 23 ноября 6-ая гитлеровская армия оказалась в клещах. Осуществляя ликвидацию окруженной группировки, советское командование пыталось сделать это без лишнего кровопролития, раз за разом предлагая начать переговоры. Однако солдаты Вермахта оказывали ожесточенное сопротивление, группа армий "Дон" пыталась прорвать кольцо извне. Об этом говорят и сохранившиеся немецкие военные схемы.

Замерзающие, лишенные связи с центром нацисты начинают добровольно складывать оружие. Одна пехотная дивизия за другой объявляют о капитуляции. В плену оказался и Фридрих Паулюс. Любопытно, что звание фельдмаршала немецкий военачальник получил всего за день до этого.

"Это был своеобразный аванс и намек от Гитлера Паулюсу о том, что он должен держаться в Сталинграде и он не имеет права сдаваться. Но тем не менее Паулюс предпочел не заметить этого намека, проигнорировать этот аванс", - говорит Каяева.

Первый случай в военной истории Германии, когда фельдмаршал признал собственное поражение и сдал свои войска.

Сталинградскую битву называют одним из самых кровопролитных сражений. Но именно триумф Красной армии положил начало коренному перелому во всей Второй мировой войне.

Петр Вершинин, Анна Пешехонова, Владимир Хуртин, "ТВ Центр"

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