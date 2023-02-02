Установки "Мста-С" бьют по замаскированным позициям националистов

Огонь ведется на расстоянии до 30 километров

По замаскированным укрепленным позициям националистов точно бьют самоходные артиллерийские установки "Мста-С", передает Минобороны России.

Подразделения Западного военного округа, в составе которых - призванные в рамках частичной мобилизации, успешно поражают артбатареи противника, пункты управления, военную технику.

Огонь ведут на расстоянии до 30 километров фугасными, осколочными, а также высокоточными боеприпасами. Расчеты наносят удары как с закрытых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. После залпа - быстрая передислокация.

"После отработки по позициям противника мы покидаем ее и укатываемся обратно - в место постоянной дислокации. Работы много. Все автоматизировано, у машины имеется автоматическое заряжание, высокая скорострельность, дальность", - отметил командир орудия.

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