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Представлены новые герои спецоперации по защите Донбасса

09:02
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Механик-водитель Константин Богатырев вывел из-под массированного обстрела радикалов свою машину

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Механик-водитель Константин Богатырев вывел из-под массированного обстрела радикалов свою машину. Это позволило экипажу нашего БМП уничтожить замаскированную огневую точку противника и сохранить жизни морских пехотинцев. Кроме того, Константин сумел прикрыть наступающие штурмовые группы. Укрепрайон боевиков был взят.

Старший лейтенант Данил Евсюгин при проведении воздушной разведки обнаружил две ракеты РСЗО западного производства, запущенные неприятелем в направлении наших войск. Российский зенитный расчет успешно их ликвидировал. За время нахождения в данном районе Евсюгин с подчиненными уничтожил 78 воздушных целей ВСУ. 

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