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Национальная забастовка в Британии привела к транспортному коллапсу

09:13
  • четверг
  • 02 февраля 2023

По предварительным подсчетам, в первый день в акции приняли участие более полумиллиона человек

Тяжелым днем для Великобритании назвали власти начавшуюся общенациональную забастовку. Основное требование манифестантов - повышение заработной платы на фоне инфляции, передает "ТВ Центр".
Миллионы французов вышли на протесты против пенсионной реформы

По предварительным подсчетам, в первый день в акции приняли участие более полумиллиона человек. Среди них - госслужащие, работники транспорта, медики, учителя, пожарные. Присоединись к протестам даже сотрудники Британского музея и Космического агентства Соединенного Королевства.

Забастовка вызвала проблемы с передвижением по стране - встал городской и пригородный транспорт. Большинство поездов были отменены, наблюдались перебои в работе аэропортов.

В феврале демонстранты намерены выходить на улицы каждый третий день месяца.

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Забастовка в Британии
Забастовка в Британии
Забастовка в Британии
Забастовка в Британии
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