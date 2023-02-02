Национальная забастовка в Британии привела к транспортному коллапсу

По предварительным подсчетам, в первый день в акции приняли участие более полумиллиона человек

Тяжелым днем для Великобритании назвали власти начавшуюся общенациональную забастовку. Основное требование манифестантов - повышение заработной платы на фоне инфляции, передает "ТВ Центр".

По предварительным подсчетам, в первый день в акции приняли участие более полумиллиона человек. Среди них - госслужащие, работники транспорта, медики, учителя, пожарные. Присоединись к протестам даже сотрудники Британского музея и Космического агентства Соединенного Королевства.

Забастовка вызвала проблемы с передвижением по стране - встал городской и пригородный транспорт. Большинство поездов были отменены, наблюдались перебои в работе аэропортов.

В феврале демонстранты намерены выходить на улицы каждый третий день месяца.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"