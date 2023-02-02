Техас накрыли ледяные дожди

Уже отмечены сотни ДТП и несчастных случаев

Ледяные дожди и аномальные холода обрушились на американский штат Техас. Жертвами стали по меньшей мере шесть человек, сообщает "ТВ Центр".

Небывалый зимний шторм вызвал массовые аварии на трассах. Уже несколько дней экстренные службы отмечают сотни ДТП и несчастных случаев на скользких дорогах. Без света остаются 300 тысяч жителей.

Обледенение стало причиной обрыва линий электропередачи. Аварийные бригады пока не могут справиться с последствиями непогоды. Отменены более двух тысяч двухсот авирейсов. В некоторых районах Техаса сейчас холоднее, чем на Аляске.

Стихия по-прежнему угрожает нескольким штатам на юге и в центре США.

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