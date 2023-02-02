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На Байкале из-за оттепели произошел разлом льда

09:15
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Не получается открыть переправу с большой земли на остров Ольхон

В Иркутскую область после 50-градусных морозов пришла оттепель. Она стала причиной разлома льда на Байкале, передает "ТВ Центр".

Из-за разлома не получается открыть переправу с большой земли на остров Ольхон. В проливе Малое море образовалась многокилометровая трещина, выезд и выход на лед стал особо опасен, предупреждает МЧС всех любителей острых ощущений.

В промоине уже оказались два автомобиля. Водители проигнорировали запрещающие знаки. Помощь им не понадобилась, а вот эвакуировать машины на берег пришлось спасателям.

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