На Байкале из-за оттепели произошел разлом льда

Не получается открыть переправу с большой земли на остров Ольхон

В Иркутскую область после 50-градусных морозов пришла оттепель. Она стала причиной разлома льда на Байкале, передает "ТВ Центр".

Из-за разлома не получается открыть переправу с большой земли на остров Ольхон. В проливе Малое море образовалась многокилометровая трещина, выезд и выход на лед стал особо опасен, предупреждает МЧС всех любителей острых ощущений.

В промоине уже оказались два автомобиля. Водители проигнорировали запрещающие знаки. Помощь им не понадобилась, а вот эвакуировать машины на берег пришлось спасателям.

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