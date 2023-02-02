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Жители Земли увидели редчайшую комету

09:19
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Небесное тело было открыто в марте прошлого года

Жители Земли сегодня могут наблюдать редчайшую ярко-зеленую комету, передает "ТВ Центр".
Над Красноярском ночью пронесся метеорит

Небесное тело, открытое в марте прошлого года, этой ночью проходит на минимальном расстоянии от нашей планеты - всего в 42-х миллионах километров. В условиях безоблачной погоды увидеть космическую гостью невооруженным глазом можно в городах Сибири, Урала и Дальнего Востока.

В Омске уже убедились, что она выглядит, как маленькое зеленое пятно в районе созвездия Большой Медведицы. Астрономы еще раз напомнили об уникальности посещения космической странницей солнечной системы.

"Комета периодическая, возможно, мы видим ее в последний раз. Она пролетает над Землей сейчас, а значит, максимально идеальна для наблюдения именно в этот день. При этом Луна своим мощным светом засвечивает само небо и не дает просмотреть детали этой кометы", - указал руководитель омского планетария Владимир Крупко.

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