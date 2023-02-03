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Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

00:01
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Львам стоит остерегаться закулисных интриг, а Овнам - перейти на более сдержанный стиль общения

Овны

Ваше упрямство может вызвать непонимание в семье или на работе. Переходите на более сдержанный стиль общения и по возможности займитесь спортом.

Тельцы

Обратите внимание на уроки, которые преподает вам жизнь. Необязательно делиться своими мыслями с окружающими, достаточно честного разговора с собой.

Близнецы

В делах, которые связаны с налогами или страховками, возникнут проблемы. Вы также можете обнаружить, что нужны деньги на какие-то товары для дома.

Раки

Человек, которого сегодня нужно всячески опекать, это вы сами. Не будьте слишком строги к себе и не работайте на износ, оставьте часть дел на следующую неделю.

Львы

Остерегайтесь закулисных интриг - участвовать в них будет себе дороже. Берегите себя: не надо ничем рисковать, в том числе своим спокойствием и комфортом.

Девы

Не ждите от себя особого креатива в творческих делах - сейчас не подходящий момент. От посещения парикмахеров и косметологов тоже лучше пока воздержаться.

Весы

Это день раздражения, когда все люди вокруг кажутся неправильными. Будьте осторожнее в общении с коллегами, а также дома, в быту, чтобы не допустить мелких травм.

Скорпионы

Сегодняшний день в целом непростой, переждите его, занимаясь успокаивающими занятиями. Завтра выходной, дайте себе возможность побездельничать.

Стрельцы

Будьте внимательны на работе и учебе. Сегодня есть риск испортить с кем-то отношения или попасть под горячую руку начальства - держитесь нейтрально.

Козероги

Не усложняйте себе задачи, действуйте простыми и привычными способами. Тогда удача будет ждать вас в поездках, поисках информации, построении логистики, переговорах.

Водолеи

Погрузитесь в работу и меньше общайтесь на работе или учебе. Так вы избежите неприятностей, которые могут произойти из-за того, что люди сегодня на взводе.

Рыбы

Одевайтесь потеплее, берегите горло и органы дыхания. Если бегаете - отложите пробежку и вообще старайтесь сегодня поменьше находиться на воздухе, так безопаснее.

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