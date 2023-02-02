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Ракетные комплексы "Ярс" вышли на боевое патрулирование в Алтайском крае

10:09
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Грозный "Ярс" пришел на смену комплексу "Тополь"

В Алтайском крае на боевое патрулирование вышли мобильные ракетные комплексы "Ярс", передает "ТВ Центр".

Во время марша на расстояние до 100 километров многотонные машины должны занять полевые позиции, применив навыки маскировки. Среди задач расчетов - противостояние диверсионным группам условного противника.

Грозный "Ярс" пришел на смену комплексу "Тополь". Новая баллистическая ракета быстрее, мощнее и практически неуязвима для систем ПРО неприятеля. Подобные учения проверяют готовность личного состава, а также вооружения и техники к несению боевого дежурства.

"В рамках маневренных действий подразделения ракетный полк и его подразделения отрабатывают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс". Подразделения обеспечения совершают вывод спецтехники из зон условного химического заражения", - рассказал Петр Маевский, командир ракетного дивизиона.

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