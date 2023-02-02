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Пренебрежение к Мюнхенской речи Путина назвали причиной конфликта на Украине

09:25
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Запад не услышал российского президента и это стало роковой ошибкой

Запад проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи Владимира Путина, произнесенной им в 2007 году. Это стало роковой ошибкой, считает обозреватель издания The American Thinker Джаред Петерсон.
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"В 2007 году в Мюнхенской речи Владимира Путина российское правительство ясно дало понять, что Украина является самой красной из всех красных линий", — пишет Петерсон.

Журналист считает, что уже тогда стало понятно, что Россия никогда не потерпит рядом с собой напичканного американским оружием соседа. Однако США продолжали не замечать сигналов Москвы. Уже в 2008 году Джордж Буш-младший обещал Украине членство в НАТО. Пришедшая к власти администрация Джо Байдена и вовсе относилась к Украине как к де-факто члену альянса.

"Украинский кризис был фактически спровоцирован вялотекущей войной Запада против Кремля. Сменявшие друг друга правительства Соединенных Штатов несут ответственность за создание условий, в которых произошел конфликт", — уверен Джаред Петерсон.

Мюнхенская речь Владимира Путина считается поворотным моментом в российской внешней политике. Выступая на конференции по вопросам политики безопасности, российский президент открыто высказал отношение Москвы к идее однополярности мира, расширению НАТО, ядерной программе Ирана, снижению роли ООН.

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