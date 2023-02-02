Спецназ развивает наступление к юго-западным окраинам Артемоска

В Херсонской области задержали наводчика, который передавал ВСУ сведения о местоположении российских военнослужащих. Как сообщают в региональном МВД, указанные информатором районы были обстреляны не мене пяти раз. Новые удары со стороны украинских националистов сегодня зафиксированы в ДНР. По замаскированным позициям противника бьют наши артиллеристы.

По позициям украинских националистов без устали работает российская артиллерия. Каждый день расчеты самоходок "Мста-С" совершают 5-6 таких выездов. В нескольких километрах разведчики обнаружили фортификационные сооружения противника. Бойцы без промедления заряжают орудие.

Фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы способны поражать цель на расстоянии до 30 километров. Точность огня обеспечивают разведчики-корректировщики и операторы беспилотников.

Чтобы не попасть под ответный огонь, отработав, расчеты быстро покидают огневую позицию. Необходимо пополнить боекомплект и получить новую задачу. Такая тактика круглосуточной карусели дезориентирует противника и заставляет его впустую транжирить боезапасы. Которых ВСУ и так не хватает. Особенно под Угледаром, где накануне украинские националисты понесли значительные потери. В ожидании подкрепления боевики минируют подступы к городу.

Артиллеристы расчищают дорогу нашим пехотным подразделениям. В то же время не дают противнику перебрасывать резервы. Расчеты самоходок "Тюльпан" - единственные в мире минометы крупного калибра - бьют по важным узлам военной инфраструктуры ВСУ. Снаряды весом до 230 килограммов пробивают бетонные конструкции толщиной в три метра.

Во многом благодаря такой артиллерийской поддержке штурмовые отряды за последние сутки сумели серьезно продвинуться на cоледарском направлении. Одной из горячих точек здесь остается Артемовск, где продолжаются уличные бои. Кроме того, спецназ развивает наступление к юго-западным окраинам города.

А вот националистам не помогает ни западная техника, ни натовская выучка. Сообщается, что группа украинских военных, которые проходили подготовку в Великобритании, сдалась после 20 минут первого же боя. Единственное, что хорошо получается у ВСУ - громить мирные города. Наши отвечают прицельным огнем по живой силе противника.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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