ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России сумели серьезно продвинуться на соледарском направлении

11:38
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Спецназ развивает наступление к юго-западным окраинам Артемоска

В Херсонской области задержали наводчика, который передавал ВСУ сведения о местоположении российских военнослужащих. Как сообщают в региональном МВД, указанные информатором районы были обстреляны не мене пяти раз. Новые удары со стороны украинских националистов сегодня зафиксированы в ДНР. По замаскированным позициям противника бьют наши артиллеристы.

Российские подразделения продолжают наступление на линии Артемовск-Северск
ВСУ потеряли на краснолиманском направлении 95 военных за сутки

По позициям украинских националистов без устали работает российская артиллерия. Каждый день расчеты самоходок "Мста-С" совершают 5-6 таких выездов. В нескольких километрах разведчики обнаружили фортификационные сооружения противника. Бойцы без промедления заряжают орудие.

Фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы способны поражать цель на расстоянии до 30 километров. Точность огня обеспечивают разведчики-корректировщики и операторы беспилотников.

Чтобы не попасть под ответный огонь, отработав, расчеты быстро покидают огневую позицию. Необходимо пополнить боекомплект и получить новую задачу. Такая тактика круглосуточной карусели дезориентирует противника и заставляет его впустую транжирить боезапасы. Которых ВСУ и так не хватает. Особенно под Угледаром, где накануне украинские националисты понесли значительные потери. В ожидании подкрепления боевики минируют подступы к городу.

Артиллеристы расчищают дорогу нашим пехотным подразделениям. В то же время не дают противнику перебрасывать резервы. Расчеты самоходок "Тюльпан" - единственные в мире минометы крупного калибра - бьют по важным узлам военной инфраструктуры ВСУ. Снаряды весом до 230 килограммов пробивают бетонные конструкции толщиной в три метра.

Во многом благодаря такой артиллерийской поддержке штурмовые отряды за последние сутки сумели серьезно продвинуться на cоледарском направлении. Одной из горячих точек здесь остается Артемовск, где продолжаются уличные бои. Кроме того, спецназ развивает наступление к юго-западным окраинам города.

А вот националистам не помогает ни западная техника, ни натовская выучка. Сообщается, что группа украинских военных, которые проходили подготовку в Великобритании, сдалась после 20 минут первого же боя. Единственное, что хорошо получается у ВСУ - громить мирные города. Наши отвечают прицельным огнем по живой силе противника.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.