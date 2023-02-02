В США растет недовольство накачкой оружием Украины

Киеву придется отчитываться за все, что им дают

Великобритания. Охотники за должниками устраивают облаву. Журналисты The Times провели расследование: они устроились на работу коллекторами в одну из энергетических компаний. Порой приходится взламывать замки, если неплательщика нет дома. Эта женщина дверь открыла - ее лицо не показывают из этических соображений. По ее словам, цены резко подскочили - с 54 фунтов до 364 фунтов в месяц. Она сказала, что выключила бы и отопление, и электричество совсем, но у нее маленькие дети.

Очень редко когда это останавливает коллекторов. В лучшем случае они просто отключают должникам электричество. Недавно от переохлаждения в собственном доме скончалась женщина. Ее смерть вызвала негодование жителей. Этот случай не единственный. Смертность в этом году превысила показатели даже времен ковида. Но свою роль сыграла в этом и ситуация в здравоохранении.

Обложка еженедельника The New European демонстрирует отношение британских политиков к своему населению: на национальную забастовку вышли учителя, медики, работники почты и железнодорожники. Они требуют повысить им зарплату в связи с высокой инфляцией. Но британское правительство пока предпочитает тратить деньги на поддержку Украины. Вот и лучший друг Киева, замешанный в коррупционном скандале, решил выступить в Вашингтоне.

"Дайте им средства, чтобы закончить дело, дайте им артиллерийские системы для ведения огня на большую дальность, дайте им танки, дайте им самолеты, потому что у них есть план, что надо делать. Чем быстрей они победят, тем быстрее мировая экономика придет в норму", - завил Борис Джонсон.

В США растет недовольство упорным желанием НАТО отправлять Украине все больше денег и вооружения. Киеву даже вынесли предупреждение, что отчитываться придется теперь за все, что им дают. Пакет очередной помощи собираются представить уже завтра. Правда, какой бы техникой Запад ни снабдил Украину, победа все равно будет за русскими. К такому выводу пришли британские журналисты.

"Даже при оптимистичном сценарии вытеснения русских к границам, существовавшим до вторжения, к сожалению, у этой войны практически нет реального исхода, который не закончился бы криками украинцев "Предательство!", - пишет The Spectator.

"Россия побеждает. Украина рушится. Страна на грани краха. Мы сами все это скоро увидим. Российские солдаты сокрушат то, что осталось от украинских вооруженных сил. И Москва разберется с киевским режимом, если только Зеленский и его друзья не сбегут в Польшу или куда-нибудь еще", - отметил ((ТИТР: Дуглас Макгрегор, бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке.

В эстонской Тырве тем временем исполнили мечту американских конгрессменов - там установили памятник украинскому президенту. Правда, из песка. Но с намеком на демократическую свободу. Премьер Эстонии не удержалась от очередного дифирамба в сторону Киева и написала пост в соцсетях: "Поддержка эстонцами Украины непоколебима - признаки этого повсюду. Местные жители в Тырве устроили Парк свободы с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского".

Авторы песочного монумента утверждают, что он простоит до победы в войне с русскими. Впрочем, пользователи соцсетей уверены - дожди сделают свое дело. Вопрос только в том, кто первым посыплется - памятник или киевский режим?

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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