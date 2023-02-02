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Гигантская трещина: что известно о разломе льда на Байкале

11:47
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Он случился из-за перепада температур

В трехстах метрах от берега застыл рыбацкий "уазик" - попал на сместившуюся льдину на бурятской стороне Байкала. На противоположной иркутской озеро тоже "проснулось". Из-за оттепели после 50-градусных морозов в проливе Малое Море на льду образовалась многокилометровая трещина. Большой разлом стал ловушкой для нескольких автомобилей, их помогли вытаскивать спасатели.

Даже если визуально поверхность кажется крепкой, лед уже пришел в движение и образовываются промоины. В одну из них в полукилометре от берега угодил внедорожник, проигнорировав запрещающие знаки. Спасатели напоминают - передвигаться по Байкалу уже опасно.

Ради подледной рыбалки игнорируют опасность и в Магадане. В акватории бухты Охотского моря, словно гигантская парковка, сотни автомобилей. Мужчины ловят корюшку с утра и до позднего вечера, не обращая внимания на то, что на побережье региона потеплело.

Спасатели обследовали берег и обнаружили, что бухту пересекают четыре живые трещины и множество подмерзших, которые также могут разойтись.

"Толщина льда достаточно большая, порядка 40 сантиметров. Но тем не менее оттепель, лед не такой прочный, на котором можно было бы безбоязненно находиться. Причем большому количеству автомобилей", - отметил Павел Клочков, начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области.

Но рыбаки используют разломы, в которых стоит вода, и ловят корюшку прямо оттуда. Глубина в этом месте - несколько метров. Поэтому спасатели предупреждают - риск утонуть в холодной воде слишком велик. Да и машину, если уйдет под лед, достать будет практически невозможно.

Наталья Тарасова, Евгений Назарюк, "ТВ Центр"

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