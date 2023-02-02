Впервые за 50 тысяч лет: к Земле приблизилась зеленая комета

Наблюдать явление можно до конца февраля

Только познакомились и вот - первая встреча. О существовании кометы ZTF стало известно только год назад. Ее открыл одноименный телескоп. Астрономы тут же рассчитали орбиту и поняли - мимо нашей планеты небесная гостья пролетает примерно раз в 50 тысяч лет. То есть нынешний визит - событие редчайшее.

Именно сегодня космическая красавица подошла к Земле на минимальное расстояние - всего на 42 миллиона километров. И в ближайшие ночи ее зеленое свечение будет привлекать тысячи астрономов-любителей по всему миру.

Специфический цвет - результат большого количества углерода. Впрочем, насладиться зрелищем в полной мере удастся не всем.

"Сейчас ее яркость такова, что при условиях отсутствия полного засветки ее можно увидеть просто на пределе человеческого зрения. Сейчас Луна будет очень сильно мешать, поэтому лучше смотреть в предрассветные часы. Но телескоп или бинокль все эти недостатки позволят устранить и рассмотреть комету без проблем. Жители всех регионов нашей страны, так как мы все-таки северная страна, они все могут наблюдать эту комету при наличии, конечно, хорошей погоды", - отметил Александр Перхняк, руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария.

Больше всех повезло жителям Сибири, Урала и Дальнего Востока. Астрономы уточняют: для простых наблюдателей ZTF большого интереса не представляет - к числу особенно ярких она не относится. Но для ученых это настоящий подарок.

"Комета помогают нам определить генезис Солнечной системы. Потому что предполагают, что вода, которая есть на Земле, ее принесли именно кометы. Океаны, моря на Земле - это кометное, скорее всего, вещество. Поэтому нам интересно знать, сколько комет у нас осталось, как часто они прилетают к Земле, насколько они опасны для нашей планеты. Можно сказать, жизнь в космосе существует и кометы несут в себе органическое вещество, формы жизни какие-то", - говорит Владимир Крупко, руководитель Омского планетария. (

Для тех, кто хочет, но не сможет из-за погодных условий увидеть комету сегодня, хороший шанс должен представится 10 и 11 февраля, когда ZTF будет проходить рядом с Марсом.

Кирилл Парменов, Илья Швырев, "ТВ Центр"

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