Шон Пенн оказался в центре коррупционного скандала

Некоторые пострадавшие получали письма с угрозами лично от голливудского актера

Американский актер и друг президента Украины Шон Пенн оказался в центре громкого скандала. Издание Bloomberg рассказало о многочисленных случаях растрат в его благотворительном фонде.

Пенн неоднократно посещал Киев, во время одного из визитов даже подарил свой "Оскар" Владимиру Зеленскому. Все это актер активно использовал для продвижения своей организации и сбора средств в пользу Украины.

Но, как выяснилось, этим направлением занимались лишь три волонтера, а в стране побывал всего один из них. Другой вопиющий случай - благотворительный вечер для помощи Бразилии в борьбе с коронавирусом. Тогда удалось собрать больше полутора миллионов долларов, но эти средства в республике так и не увидели. Зато руководство фонда щедро оплачивало свои вечеринки, номера в роскошных отелях и полеты на бизнес-джетах.

Сотрудники также рассказали о сексуальных домогательствах. Некоторые пострадавшие даже получали письма с угрозами лично от Шона Пенна.

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