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Собянин рассказал о работе сообщества потомков московских ополченцев

10:19
  • четверг
  • 02 февраля 2023

В столице создается все больше проектов о подвигах предков

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в посте в соцсети "ВКонтатке", что в столице создается все больше важных культурных и образовательных проектов о подвигах предков.
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Как отметил глава города, в 1941 году около 160 тысяч человек в рядах 16 дивизий Народного ополчения героически сражались в Битве за Москву и других сражениях Великой Отечественной.

"Сообщество потомков московских ополченцев уже два года ведет работу по увековечению памяти бойцов Народного ополчения. Среди планов Сообщества на 2023 год: организация выставок, посвященных Народному ополчению, издательская деятельность, мемориально-патронатные акции, поездки по местам боев и расположения лагерей военнопленных ополченцев, формирование поименной базы данных бойцов дивизий, пополнение фондов школьных музеев", - уточнил мэр.

Также Собянин сообщил, что в честь героев Народного ополчения в Москве установлен памятник "Ополченцы" на улице Народного Ополчения, названы сквер Дивизий Московского Народного Ополчения, улица Народного Ополчения, улица Летовского ополчения, станция "Народное ополчение" БКЛ.

Кроме того, 11 октября определен как День Московского народного ополчения.

 
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