Пентагон усомнился в возможностях ВСУ захватить Крым

Победа Киева не гарантирована
Украина вряд ли сможет захватить Крым в ближайшем будущем.
Такое мнение выразили четыре неназванных высокопоставленных представителей Пентагона, которые представили свою оценку текущего положения на Украине в ходе секретного брифинга для комитета Палаты представителей по вооруженным силам в конгрессе.
"Украинским войскам вряд ли удастся вернуть Крым в ближайшем будущем", - пишет газета Politico. Точные причины такого мнения неизвестны.
В свою очередь заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Минобороны США не собирается комментировать секретные брифинги и спекулировать на возможных будущих операциях.
Ранее украинские власти заявили, что намерены просить США о ракетах ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. С их помощью ВСУ намерены предпринять атаки на Крым.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"