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NYT: США задумали поставить Украине истребители через сюзников

11:03
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Например, через Данию или Нидерланды

Власти США допускают возможность передачи воздушным силам Украины истребителей F-16 через другие страны.

В качестве возможных претендентов рассматриваются Дания и Нидерланды, которые являются союзниками Вашингтона по Североатлантическому альянсу, пишет газета The New York Times.

На данный момент Нидерланды имеют около 40 истребителей F-16 и уже начали переводить свои ВВС на более совершенный истребитель F-35. F-16, как раз, могут быть поставлены на Украину.

Для отправки истребителей потребуется разрешение США. Власти Нидерландов надеются получить от Вашингтона соответствующие бумаги. Ранее вопрос передачи самолетов поднимался в Польше и Словакии, однако ни одна страна не намерена действовать в ущерб своим интересам.

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