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Австрия высылает четырех российских дипломатов

11:07
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Их деятельность посчитали несовместимой с дипломатическим статусом

Австрия объявила персона нон грата четверых российских дипломатов. Об этом сообщает Kurier со ссылкой на МИД страны. В Вене заявили, что их действия несовместимы с дипломатическим статусом.

Двое из них являются членами постоянной миссии при ООН в Вене. Остальные - сотрудники посольства России в Австрии.

Российские дипломаты должны покинуть страну до 8 февраля.

Издание отмечает, что решение о высылке российских дипломатов было принято всего через день после визита президента страны Александра Ван дер Беллена в Киев.

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