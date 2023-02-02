Австрия высылает четырех российских дипломатов

Их деятельность посчитали несовместимой с дипломатическим статусом

Австрия объявила персона нон грата четверых российских дипломатов. Об этом сообщает Kurier со ссылкой на МИД страны. В Вене заявили, что их действия несовместимы с дипломатическим статусом.

Двое из них являются членами постоянной миссии при ООН в Вене. Остальные - сотрудники посольства России в Австрии.

Российские дипломаты должны покинуть страну до 8 февраля.

Издание отмечает, что решение о высылке российских дипломатов было принято всего через день после визита президента страны Александра Ван дер Беллена в Киев.

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