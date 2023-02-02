В России с коронавирусом госпитализировали 1058 человек

Скончались 40 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1058 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 9287 новых случаев заражения. Выздоровел за сутки 6021 человек, скончались 40 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2925 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 133. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 822 человека, в Московской области – 369.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21967983 случая заболеваний, зарегистрирован 395148 летальных исходов.

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