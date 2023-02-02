Лавров: Запад "приглядывает" Молдавию на роль "следующей Украины"

Президент Санду готова на все
Страны Запада хотят сделать из Молдавии "следующую Украину".
Президент Молдавии Майя Санду готова практически на все, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
По его словам, Санду пришла к власти достаточно специфическими и далеко не демократическими методами пришла к власти.
"Просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", - пояснил он.
В декабре минувшего года президент Молдавии Майя Санду сделала заявление о стремлении Кишинева к укреплению стратегического партнерства с США.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Кишинев хочет в Евросоюз гораздо сильнее, чем европейцы хотят видеть Молдавию в ЕС. По словам спикера Кремля, стремление Молдавии вступить в интеграционное объединение ассоциируется у Москвы с антироссийской позицией.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"