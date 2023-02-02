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Лавров: Запад "приглядывает" Молдавию на роль "следующей Украины"

12:01
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Президент Санду готова на все

Страны Запада хотят сделать из Молдавии "следующую Украину".

Президент Молдавии Майя Санду готова практически на все, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.

По его словам, Санду пришла к власти достаточно специфическими и далеко не демократическими методами пришла к власти.

"Просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", - пояснил он.

В декабре минувшего года президент Молдавии Майя Санду сделала заявление о стремлении Кишинева к укреплению стратегического партнерства с США.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Кишинев хочет в Евросоюз гораздо сильнее, чем европейцы хотят видеть Молдавию в ЕС. По словам спикера Кремля, стремление Молдавии вступить в интеграционное объединение ассоциируется у Москвы с антироссийской позицией.

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Сергей Лавров
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