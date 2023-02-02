Песков высказался о переименовании Волгограда в Сталинград

Жители города инициативу не поддержали

Кремль не обсуждает переименование Волгограда в Сталинград.

Проведенные соцопросы показывают, что жители не поддерживают такую инициативу, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Накануне ВЦИОМ опубликовал данные опроса, исходя из которых стало понятно, что большинство жителей Волгограда (60%) не поддерживают переименование своего города. Среди основных причин - большие финансовые затраты (21%), не видят в этом смысла (12%), не хотят жить прошлым (11%), не хотят, чтобы название напоминало о Сталине (7%) и привычка (6%).

"Каких-либо обсуждений в администрации президента или на уровне президента не ведется <…> большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения, поэтому надо очень аккуратно относиться и взвешивать все "за" и "против", - заметил Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее идею о возрождении советского названия озвучил экс-премьер России Сергей Степашин, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и ряд других политиков и общественников.

Волгоград назывался Сталинградом с 1925 по 1961 год. Название "Сталинград" городу неофициально возвращают девять раз в году: в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в День защитника Отечества, в День Победы, День памяти и скорби, День окончания Второй мировой войны и в другие значимые для города дни.

Сталинградская битва шла с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Битва положила начало коренному перелому в Великой Отечественной войне. Как ожидается, 2 февраля 2023 года президент России Владимир Путин посетит Волгоград во время празднования 80-летия победы в Сталинградской битве.

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