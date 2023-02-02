Кремль не планирует мероприятий к годовщине СВО

Спецоперация идет с 24 февраля 2022-го

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в четверг ответил на вопрос о том, готовит ли Кремль какие-то мероприятия, приуроченные к годовщине начала СВО.

"Мне неизвестно о каких-либо мероприятиях, которые бы планировались", - сказал кремлевский спикер (цитата по "Интерфаксу").

Ранее он заявил, что для Украины, Франции и Германии Минские соглашения были ничем иным, как ширмой.

"Это лишний раз подчеркивает, что Путин сделал все абсолютно правильно, приняв решение о начале СВО для того, чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе" - подчеркнул пресс-секретарь.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе тяжелое. Уже в ближайшую пятницу Штаты могут объявить о передаче Украине ракет дальностью 150 километров, прежде были анонсированы поставки танков.

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