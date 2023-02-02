Спасатели несколько часов тушили пожар на складе в Нахабине

Задержан 41-летний мужчина

Несколько часов ушло у спасателей, чтобы потушить этой ночью склад в подмосковном Нахабине. Сегодня утром выяснилось, что это был поджог, передает "ТВ Центр".

Полицейские сообщили о задержании 41-летнего мужчины. Он рассказал, что пошел на такой шаг после конфликта с работодателем. По данному факту началась проверка.

Пожар тушили несколько часов. Огонь вначале охватил площадь в 700 квадратных метров, но быстро увеличился в два раза. Горел ангар, в котором находилось вторсырье.

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