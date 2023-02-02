Собянин: новый комплекс ИКБ №1 станет лучшим профильным стационаром России

Строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной больницы №1 на Волоколамском шоссе завершится до конца лета

Уже летом на территории одного из крупнейших инфекционных стационаров страны - столичной больнице №1 на Волоколамском шоссе - завершится строительство лечебно-диагностического комплекса. А осенью в трёх новых корпусах будут принимать первых пациентов, в том числе детей. Об этом сегодня рассказал мэр Сергей Собянин, осматривая ход работ. В зданиях разместят и Центр по лечению хронических вирусных гепатитов, реанимационный блок, операционные. Также будет работать лаборатория наивысшего 4-го уровня безопасности, которая позволит проводить до 15 тысяч исследований в сутки.

Три корпуса в стиле хай-тек. Со стороны - как будто большие корабли. Так теперь выглядит лечебно-диагностический комплекс первой инфекционной больницы. Угловатые линии на фасадах образуют интересный рисунок, визуально соединяя этажи и все корпуса.

По всему периметру здания на всех этажах - так называемая уличная галерея. Именно отсюда пациенты будут заходить в больницу и попадать сразу в изолированные боксы. Чтобы не пересекаться с другими пациентами и медперсоналом.

В боксе две многофункциональные кровати с электроприводом. Не только для ребенка, но и для родителей. Консоли для приборов тоже две, чтобы была возможность лечить и взрослых. Кнопка вызова медсестры. Позже здесь появится и телевизор. Отдельный санузел с душевой кабиной. Связь с сотрудниками больницы через предбоксник или шлюз. Тут врачи могут надеть на себя защитный костюм и зайти к пациенту. Для передачи еды и лекарств - специальное окно.

"Вот таким образом, не входя в бокс, сотрудник может передать пациент еду. Отсюда он ее забирает. Кушает и соответственно в обратном порядке. Это окно оборудовано открытым бактерицидным облучателем, который обрабатывает и воздух, и поверхности", - рассказала Людмила Ларионова, главная медсестра ИKБ №1 Департамента здравоохранения Москвы.

Поэтому совершенно безопасно сотрудники больницы могут забирать от пациентов и посуду, и другие предметы. В каждом боксе - индивидуальная инженерная система, которая не пересекается с другими помещениями. Перекрестное инфицирование исключено - больной полностью изолирован.

Новый лечебно-диагностический комплекс станет крупнейшим инфекционным стационаром в России. В этом южном корпусе будет работать не только детское, но и взрослое отделение. В северном корпусе разместится инфекционный акушерский блок, где мамы и новорожденные смогут получать все необходимые виды диагностики и лечения без транспортировки в другие отделения. В центральном корпусе откроется центр по лечению хронических вирусных гепатитов с дневным стационаром. Здесь же оборудуют суперсовременную лабораторию.

"Он рассчитан на 546 мельцеровских боксов. И в условиях пандемии он может развернуть на прием 996 наших пациентов. В корпусах расположены, помимо инфекционных отделений, отделение хирургии, две большие операционные, две малые операционные с гинекологическими заболеваниями. И с патологией ЛОР-органов. Помимо всего прочего, у нас будет размещены два компьютерных томографа", - отметил Игорь Тюрин, главный врач ИKБ №1 Департамента здравоохранения Москвы.

А еще аппараты УЗИ экспертного класса и рентгеновские установки. Комплекс готов уже на 92 процента. Ход завершающих работ сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В 2019 году, еще до пандемии, мы приняли решение о коренной модернизации инфекционной службы Москвы, которая находилась не в лучшем состоянии. Мы дооснастили действующие отделения больницах, реконструировали главный корпус Детской инфекционной больницы, построили новую инфекционную больницу, отделение в Коммунарке, построили инфекционную больницу в Вороновском. И сейчас на площадке первой городской инфекционной больницы идет стройка новых современных корпусов", - отметил Сергей Собянин.

Осталось совсем немного. Отделка, оснащение оборудованием. И благоустройство прилегающей территории. Закончить работы обещают в августе. А первых пациентов примут в сентябре.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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