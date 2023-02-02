Оригинальность - 82%: студент РГГУ защитил написанный нейросетью диплом

Университет проводит проверку

Диплом за 23 часа: реально, если в помощниках нейросеть. Писать работу самому Александру Жадану было лень - слишком много времени отнимает.А платить кому-то - не в его правилах. Вот и привлек искусственный интеллект.

Нейросеть сначала составила план. Студент его подкорректировал вместе с научным руководителем. Дальше уже к работе приступил ChatGPT - потрудился над введением и теоретической частью.

"Допустим, нужно написать пять принципов менеджмента, и нейросеть выдает мне ответ, который я бы мог сам написать, но я решил просто ускорить получение ответа и сделал это с помощью нейросети первоначально, затем я отредактировал текст и начал его использовать в дипломной работе", - рассказывает Александр.

Проверка работы на антиплагиат показала 82% оригинальности - хороший результат. Научный руководитель, правда, упрекал в бессвязности и проблемах с русским языком. Да и на защите возникли вопросы.

"В ходе защиты на государственной экзаменационной комиссии качество ВКР вызвало большие дискуссии, члены комиссии колебались между оценками "удовлетворительно" и "неудовлетворительно". Только презентация работы и ответы на вопросы склонили комиссию истолковать сомнения в пользу студента и оценить ВКР на "удовлетворительно", - сообщили в РГГУ.

Свой диплом нечестным Александр не считает. Утверждает - это был эксперимент, и ему просто хотелось разработать алгоритм. Для одногруппников Александра эта история оказалась довольно неожиданной. Те, кто уже успел защититься, рассуждают спокойно. Мол, это лучше, чем "кто-то это за него напишет".

У студентов же, которым еще только предстоит защита дипломов, после этой истории появился повод для волнения. Беспокоятся, что следующие работы будут проверять более тщательно.

Раньше проблемой был плагиат, говорят в вузах. Теперь вот новый вызов. Как определить, кто автор работы - студент или нейросеть? И дальше будет еще сложнее.

"Сервисов, которые генерируют тексты, будет становиться все больше, то есть сейчас самый популярный ChatGPT, но все крупные корпорации уже разрабатывают свои системы или, по крайней мере, уже заявили об этом", - отметил Станислав Ашманов, заведующий лабораторией нейросетевых технологий МФТИ.

В РГГУ признаются - с таким столкнулись впервые. И как действовать - пока алгоритма нет. Появилось даже предложение - вообще запретить использование этой нейросети для студентов. А что касается Александра, сразу же пошли слухи, что его могут лишить диплома. Но после встречи в деканате он заверил - обошлось.

"Да, мы обсудили эту ситуацию. Насколько я знаю, университет сейчас проводит проверку, также университет заинтересован в том, чтобы использовать сервисы или другие способы для того, чтобы выявить использование нейросети в написании работ", - рассказал студент.

Кстати, зная о жалобах, разработчики самого ChatGPT создали и сервис для выявления текстов, написанных их же нейросетью. Но говорят - искусственному интеллекту удается обманывать и его.

Юлия Богоманшина, Егор Миронов, "ТВ Центр"

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