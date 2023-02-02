У москвича похитили 8 миллионов рублей под видом обмена валют

Злоумышленники разместили объявления о выгодном курсе в мессенджерах

Московские полицейские задержали преступную группу, которая под видом обмена валюты похитила у клиента 8 с половиной миллионов рублей, сообщает "ТВ Центр".

Злоумышленники арендовали помещение на 7-й улице Текстильщиков и разместили объявления о выгодном курсе в мессенджерах. Предложение заинтересовало 33-летнего москвича. Он привез на обмен деньги, но девушка-кассир, приняв их, сбежала через другой выход.

Преступники отправились в Иваново, сменив по пути несколько машин и водителей. Но все же полицейские вышли на их след. Задержаны пять человек, но всю вину они сваливают на некоего организатора.

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