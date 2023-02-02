ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бабуля, Вася и Фаня: в Московском зоопарке поселились три медведя

15:13
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Питаются усиленно

Спасенные гималайские медведи "прописались" в столичном зоопарке, передает "ТВ Центр".

Истощенных животных изъяли у контрабандистов в Краснодарском крае в конце прошлого года. Сейчас немного откормили, но курс реабилитации еще не окончен.

Три медведя обживают огромный вольер под присмотром ветеринаров. И усиленно питаются. Меню - как в санатории: сначала практически все разнообразие овощей и фруктов, потом добавили рыбу и перепелок.

В зимнюю спячку отправляться уже поздно. А вот следующей зимой уже упитанные и вальяжные Бабуля, Вася и Фаня смогут наконец отоспаться.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Медведь
Медведь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.