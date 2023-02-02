Бабуля, Вася и Фаня: в Московском зоопарке поселились три медведя

Питаются усиленно

Спасенные гималайские медведи "прописались" в столичном зоопарке, передает "ТВ Центр".

Истощенных животных изъяли у контрабандистов в Краснодарском крае в конце прошлого года. Сейчас немного откормили, но курс реабилитации еще не окончен.

Три медведя обживают огромный вольер под присмотром ветеринаров. И усиленно питаются. Меню - как в санатории: сначала практически все разнообразие овощей и фруктов, потом добавили рыбу и перепелок.

В зимнюю спячку отправляться уже поздно. А вот следующей зимой уже упитанные и вальяжные Бабуля, Вася и Фаня смогут наконец отоспаться.

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