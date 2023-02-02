Выдача загранпаспортов нового образца временно приостановлена

Она возобновится в течение месяца

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем временно приостановлен.

"С 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен", - сообщается на сайте Госуслуг.

Если заявление на загранпаспорт нового образца уже подано через портал Госуслуг, то нужно дождаться ответа от ведомства по заявлению.

Если заявление подано не через Госуслуги, следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.

В "Госзнаке", в свою очередь, сообщили, что приостановка выдачи нового образца продлится до второй половины марта по техническим причинам. Она связана с возросшим спросом на загранпаспорта и на микросхемы, используемые при их производстве.

Гознак" рассчитывает, что производство восстановится в течение месяца после завершения работ на "Микроне", который производит необходимые для них микросхемы.

"Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца", - сообщили в "Госзнаке".

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