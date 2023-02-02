Собянин: В московских больницах увеличится доля высокотехнологичных операций

В 2023 году в столице начнут работать три новые программы оказания стационарной медпомощи

Три новые программы оказания стационарной медицинской помощи начнут работать в Москве в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

По его словам, развитие московского здравоохранения идет в ногу со временем. Первая программа будет по развитию органосберегающих технологий и операций, отметил Собянин.

"В первую очередь речь о лапароскопии. В Москве высокий процент таких операций и хорошее качество - они снижают риски и помогают послеоперационному восстановлению. Эта программа поможет достичь максимума в современных условиях", - подчеркнул Собянин.

Вторая программа будет по наращиванию высокотехнологичной медпомощи по борьбе с заболеваниями, формирующими основную структуру инвалидности или ранней смертности. Она существенно повлияет на повышение качества жизни населения. Планируется внедрить новую технологию операций при мерцательной аритмии, расширить возможности проведения операций при заболеваниях коленного и тазобедренного суставов, при катаракте.

Третья программа будет по открытию новых медучреждений и внедрению в них инноваций. Мэр отметил, что в столице формируется новый каркас оказания экстренной помощи из шести флагманских центров, которые работают по новому стандарту. При этих центрах откроется ряд гибридных операционных для проведения одновременно нескольких высокотехнологичных операций. Такие методики начнут широко применять в нейрохирургии, травматологии и ортопедии, хирургии и других областях.

"И, конечно, наша задача - обеспечить полноценное оказание медпомощи во всех клиниках города. Для этого закупаем современные лекарства и расходные материалы. В 2023 году все тарифы ОМС по оказанию стационарной помощи проиндексируют на 12%", - заключил Собянин.

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