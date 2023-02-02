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Европарламент призвал рассмотреть поставки Украине самолетов и ракет

14:05
  • четверг
  • 02 февраля 2023

А также "как можно скорее" принять 10-й пакет санкций

Европарламент (ЕП) призвал изучить возможность поставок Украине западных боевых самолетов и ракет большого радиуса действия.

"Европарламент приветствует решения ряда стран ЕС, а также США, Великобритании и Канады предоставить Украине основные боевые танки, настаивает на том, чтобы подготовка их экипажей началась немедленно, а также призывает рассмотреть возможность поставки западных боевых самолетов и ракет большого радиуса действия", - говорится в резолюции, принятой в четверг на спецсессии Европарламента.

Кроме того, ЕП призвал страны ЕС "как можно скорее" принять 10-й пакет санкций в отношении России и запретить работу на рынке Евросоюза еще остающимся в Европе компании.

"Европарламент также призывает ввести полное и немедленное эмбарго на импорт из России ископаемого топлива, включая нефть и уран", - говорится в сообщении.  

Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обязательные к исполнению для институтов Евросоюза, напоминает ТАСС.

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