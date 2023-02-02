Киев потребовал от Грузии передать Саакашвили Украине

И перестать издеваться над экс-президентом

Грузинские власти негуманно обращаются с находящимся под арестом бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, заявили в МИД Украины. Там выразили протест в связи с этим.

"Грузинские власти применяют к Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни. Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили", - говорится в заявлении.

В МИД Украины призвали передать экс-президента Грузии Киеву.

Накануне Михаил Саакашвили, выступая на заседании суда по видеосвязи, попытался показать свое истощенное дело и попросил похоронить его сердце на Украине. Позднее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии ежедневно пытают и стремятся убить Саакашвили.

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