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ЕС запретил своим чиновникам одеваться как Зеленский

14:42
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Никаких футболок цвета хаки

Европейским чиновникам разослали требования по дресс-коду перед поездкой в Киев на саммит ЕС - Украина.
Зеленскому досталось за внешний вид на встрече с европейскими лидерами

Соответствующая памятка оказалась в распоряжении газеты Politico.

Чиновников попросили приезжать в обычных деловых костюмах, таких, какие они обычно носят в Брюсселе. Одежду в стиле "милитари" или в цвете хаки, которую с февраля 2022 года носит президент Украины Владимир Зеленский, на саммит надевать нельзя.

Как пишут авторы материала, причины подобного дресс-кода связаны с попыткой сохранить "воинственный вид" украинских политиков и Зеленского.

Кроме того, Брюссель рекомендовал своим подчиненным не брать в поезд много вещей и перемещаться налегке, так как авиасообщение с Украиной закрыто.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Зеленского "нелепой опереточной фигуркой в зеленой засаленной футболке", которая зависит "на 1000%" от натовского оружия и западных денег.

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