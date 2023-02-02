ЕС решил приурочить новый пакет санкций против России к годовщине СВО

Это будет уже десятый пакет рестрикций

Евросоюз хочет подготовить новые санкции против России к 24 февраля, когда исполнится ровно год с начала российской спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Чиновница не стала приводить подробности относительно содержания нового — десятого — пакета ограничительных мер, а также не рассказала, на каком этапе находится его разработка, сообщает Agence France-Presse.

Европарламент тем временем принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС как можно скорее принять десятый пакет санкций в отношении России, в том числе запретить работу на рынке Евросоюза еще остающимся в Европе компании и ввести полное и немедленное эмбарго на импорт из России ископаемого топлива, включая нефть и уран.

При этом глава Евросовета Шарль Мишель признавал, что предпринимать дальнейшие ограничительные меры в отношении России в связи с ее специальной военной операцией на Украине будет все сложнее. Политик заявил, что в распоряжении Брюсселя "есть инструменты" давления на Россию, но "следующие шаги будут сложными".

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