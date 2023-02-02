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Лавров напомнил о недовольстве Европы и США размерами России

15:40
  • четверг
  • 02 февраля 2023

На Западе считают, что "мы просто слишком большие", отметил министр

В США и в Европе немало людей, убежденных в том, что Россия занимает слишком большую территорию. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Политик напомнил в эфире телеканала "Россия 24" высказывание, приписываемое бывшему руководителю Госдепартамента США Мадлен Олбрайт, о том, что Сибирь со своими богатствами "слишком большая, чтобы принадлежать одному государству".

Лавров допустил, что "может, она этого и не говорила", однако и без этого на Западе многие "так думают, которые говорят тем или иным образом, посылают эту мысль — это факт".

Российский министр также напомнил заявление бывшего президента Польши Леха Валенсы о необходимости разобраться с Россией. Лавров поинтересовался, "что это, как не требование окончательного решения "русского вопроса".

Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2022 года. Поручения главы государства касаются укрепления суверенитета государства.

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