Обеспокоенность Китаем: зачем Столтенберг отправился в азиатское турне

Позиция Пекина слишком нервирует Белый дом

Отношения между Россией и Китаем не имеют ограничений и по качеству выше классических военных союзов. Об этом заявил Сергей Лавров в телеинтервью. Как отметил министр иностранных дел, "наш общий интерес заключается прежде всего в том, чтобы нам дали развиваться на основе наших национальных планов в рамках существующих норм международной торговли. По словам Сергея Лаврова, КНР неизбежно начнет снижать зависимость от Соединенных Штатов, но ему потребуется время на формирование необходимых инструментов. Но Запад крайне обеспокоен таким развитием событий.

Азиатское турне генсека НАТО с каждым днём всё больше превращается, помимо саморекламы, в отчаянный поиск очередного общего врага. И так уж получилось, что наибольшее влияние в регионе у Китая. И как некстати: у Пекина на многие происходящие события, в том числе на отношения с Москвой, своё мнение. Отказ Поднебесной плясать под дудку Вашингтона для западных лидеров словно кость в горле. Остаётся действовать по проверенной схеме - искусственно создавать себе антагониста.

"То, что происходит сегодня в Европе, завтра может произойти в Восточной Азии. Китай существенно наращивает свои вооруженные силы, запугивает соседей и угрожает Тайваню, распространяя дезинформацию о НАТО и войне на Украине", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Поднебесной на такие весьма пылкие обвинения генсека НАТО ответили - правда, очевидно, не в том ключе, каком бы хотелось мистеру Столтенбергу. Гонконгская газета South China Morning Post приоткрывает завесу тайны на ближайшие планы китайского лидера. У Си Цзиньпина в марте, если верить журналистам, запланирован визит в Москву. Авторы статьи уверены: Пекин делает ставку на дружбу и партнёрство с Россией.

Если поездка Си всё же состоится, то она станет по-настоящему знаковым событием китайской дипломатии. Она, очевидно, повлияет на глобальное положение страны, на её связь с Соединёнными Штатами и другими крупными державами. Этот визит подчеркнёт, что Пекин в своём геостратегическом соперничестве с Западом сделал выбор в пользу Москвы и станет своего рода сигналом неповиновения.

Позиция Китая слишком нервирует Белый дом, да так сильно, что тема укрепления связей Москвы и Пекина станет одной из главных тем ежегодного обращения Байдена на следующей неделе. Вашингтон крайне беспокоит растущий торговый оборот двух стран - для чего тогда придумываются санкции, если Москва находит способ их филигранно обходить. В Брюсселе уже подпевают своему большому заокеанскому брату. Раз такие дела - значит нужно больше пакетов с ограничениями. Ввести в действие его хотят к концу февраля, но вот только что в нём будет - не договорились. Чиновникам предложено импровизировать.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

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