Скандал вокруг Шона Пенна набирает обороты

Журналисты провели расследование

В США разгорается скандал вокруг известного актера Шона Пенна. Он, по сообщениям местных СМИ, прогулял деньги, собранные жителями США для Украины. Актер с начала спецоперации уже несколько раз посетил Киев. И сейчас выяснилось, что эти поездки Пенна были пиаром собственного бизнеса, который артист продвигает под видом благотворительности.

Плут, мот и транжира - примерно в таком свете авторы выставляют звезду Голливуда Шона Пенна. Журналисты "Блумберга" тщательно подошли к расследованию. На выходе материал получился длинный, подробный и сенсационный:

"Сердобольные американцы жертвовали для Украины деньги, которые оставались в самом фонде. На Украину отправили лишь одного волонтёра и двух фотографов, которые посылали в США фотографии с различных мест, "подтверждая" активную работу фонда по оказанию гуманитарной помощи".

К слову, помощь украинцам Пенн обещал "беспрецедентную". Одним из первых примчался в Киев, помпезно вручил Зеленскому свой Оскар. Правда, с оговоркой: даёт статуэтку на время, потом надо обязательно вернуть. Дома, в Америке, звездный актер рассказывал просто о невероятной поддержке, которую его фонд оказывает пострадавшим. Но дальше слов, как говорится, дело не дошло. Зато дошло до фото. Отчётов. Хорошо видно: на встречу с украинским коллегой Пенн пришел с личным оператором.

И неспроста. В ходе расследования "Блумберга" выяснилось, что фонд Пенна перечислял просто баснословные деньги фотографам. Съемочный процесс выглядел так: на натуру отправляют пару волонтёров. К ним приставляют операторов и все ради хорошей отчетности!

По отчетам, поднимать Украину отправились аж целых три сотрудника фонда. По факту доехал только один. То, что голливудский озорной гуляка Шон Пенн любит играть не по правилам, было всегда понятно. В актерской среде он давно слывёт плохишом.

Но одно дело киношное амплуа, а другое - реальная коррупция. В финансовой нечистоплотности обладателя двух Оскаров серьезно заподозрили после вечеринки в Майями-Бич. Дело было чуть больше года назад. В одном из частных клубов Пенн устроил благотворительный ужин. Гостей специально позвал очень и очень богатых - обещал, что все вырученные средства пойдут в Бразилию - страна тогда не справлялась с ковидом. На этих условиях даже Лео ди Каприо тогда выложил, говорят, неприлично большую сумму. Где деньги - благотворители выяснять не стали. А вот журналисты проверили и удивились - оказывается, в Латинской Америке не увидели ни цента. Всего за день до богатой вечеринки фонд Пенна свою деятельность в Бразилии свернул.

Куда уходили огромные суммы, не осталось в секрете. Сладкий и гадкий Шон Пенн тратился на себя - очень любит жить на широкую ногу. Всё, что собрали журналисты "Блумберга", подтверждают экс-сотрудники его фонда. Они еще регулярно жаловались и на домогательства на рабочем месте. В ответ некоторые получили письма с прозрачными намёками: мол, Я Шон Пен - не ангел. Если что - запросто уволю.

Оксана Коваленко, Анна Александрова, "ТВ Центр".

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