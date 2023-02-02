На горнолыжную трассу в Сочи ворвался бык

Его поймали спасатели

В гонку на лыжной трассе в Сочи ворвался необычный участник. От топота копыт снежная пыль буквально столбом стоит! По склону несется бык. Очевидцы рассказывают, что даже боднул троих соперников на трассе, сломаны несколько сноубордов.

Но никто серьезно не пострадал. Предположительно, животное могло забежать на территорию курорта с пастбищ Сочинского национального парка. Ловить рогатого экстремала пришлось спасателям горнолыжного курорта. Бык проникся спортивным азартом. Так что удалось это не сразу, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"