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Путин возложил цветы на Мамаевом кургане

17:35
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Президент почтил память защитников Сталинграда

Кадры из Волгограда. В город-герой в четверг прибыл Владимир Путин для участия в праздничных мероприятиях, посвященных одной из самых памятных дат в истории нашей страны - Дню разгрома Красной армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Важнейшая дата: 80 лет назад завершилась Сталинградская битва

Одно из самых долгих и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны завершилось ровно 80 лет назад. Оно длилось 200 дней и ночей. Победа советских войск коренным образом изменила ход всей войны. Поражение фашистской Германии стало началом конца для нацистского режима.

В Волгограде сегодня главные торжества, посвященные этому событию. На главной площади прошёл традиционный военный парад. А тысячи жителей города с утра несли цветы к Вечному огню на Мамаевом Кургане, где проходили самые ожесточённые бои.

Владимир Путин возложил венок к мемориалу в Зале воинской славы и почтил минутой молчания память погибших в ходе Сталинградской битвы советских  солдат.

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