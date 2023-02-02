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Зеленский посетовал на адаптацию России к санкциям

16:01
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Российская экономика выдерживает санкционное давление

Россия стала быстрее адаптироваться к западным санкциям. Такое заявление в четверг, 2 февраля, сделал президент Украины Владимир Зеленский.
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Политик дал совместную пресс-конференцию с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой признал, что Россия "увеличивает темп адаптации к санкциям".

При этом Зеленский попенял Брюсселю на то, что "санкционный темп Европы немного замедлился", сообщает РИА Новости.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что антироссийские санкции "погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий".

Однако президент России Владимир Путин отметил, что "ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло": экономика на подъеме, о чем говорят и макроэкономические показатели, и социальные.

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