Российские медики начали получать специальные выплаты

Социальный фонд уже делает перечисления средств

В 24 субъектах Российской Федерации уже осуществлены специальные выплаты медицинским работникам. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказали в пресс-службе Социального фонда России.

В ведомстве сообщили, что отделения Социального фонда России перечислили первые специальные социальные выплаты медработникам, установленные правительством с января 2023 года.

Средства перечислены 2,5 тысячи работников на общую сумму 21,4 млн рублей на основании сведений, направленных медицинскими организациями в Социальный фонд, сообщает ТАСС.

Ранее в Социальном фонде уточняли, что специальные социальные выплаты медицинским работникам первичного звена здравоохранения будут предоставляться автоматически. Самим медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты. Деньги будут перечислены на банковский счет работника или на карту "Мир".

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